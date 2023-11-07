На грани безумия: сюрреалистические картины, вызывающие противоречивые чувства и эмоции

Глядя на возлюбленного. Автор: Heidi Taillefer. Творчество современного художника Хэйди Тейллефер (Heidi Taillefer) – креативный сплав классической фигуративной живописи, сюрреализма, реализма и мифологии с нотками романтизма викторианской эпохи и элементами научной фантастики.
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