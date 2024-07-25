На улице Арктической в Салехарде обустроят площадку для детей разных возрастов

В Салехарде по программе «Мой двор» преобразится участок на улице Арктической. Строители создадут площадку, на которой будет интересно проводить время детям разных возрастов, сообщил telegram-канал администрации Салехарда.
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