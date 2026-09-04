Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Обещал "и в хвост, и в гриву": В Екатеринбурге молодая учительница не выдержала травли со стороны ученика-мигранта

Обещал "и в хвост, и в гриву": В Екатеринбурге молодая учительница не выдержала травли со стороны ученика-мигранта

В Екатеринбурге молодая учительница Анна была вынуждена уволиться из школы из-за систематической травли со стороны ученика из Узбекистана.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Karmadon
Karmadon

В СССР для таких "крутых" сопляков были спецшколы. В России есть их аналог — специальные учебно-воспитательные учреждения (СУВУ). Что мешает отправить этих "джигитов" туда, где их воспитают "и в хвост, и в гриву"?

Профиль пользователя Malina
Malina

Почему руководство школы "не реагировало"??? Кого боятся директора школ??? Какие "указивки" им спускают из РОНО и ГОРОНО??? А директорам школ не приходило в голову - " выступить единым фронтом" против засилья тараканьего племени??? Ведь у них у всех высшее образование: все изучали историю!!! Должны понимать - к каким последствиям приводит замалчивание преступлений....

Профиль пользователя Нина Зимина
Нина Зимина

Сколько можно терпеть эту мразь в нашей стране? Неужели руководству наплевать на своих сограждан? Гнать тварей из страны в их родные кишлаки, пусть там получают образование. Сволочи...