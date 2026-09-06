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«Гиацинт‑Б» уничтожил ПВД ВСУ в Рудовских дачах

«Гиацинт‑Б» уничтожил ПВД ВСУ в Рудовских дачах

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео уничтожения ПВД ВСУ в зоне проведения СВО. Артиллерийские подразделения 238‑й гвардейской артиллерийской бригады успешно выполнили боевую задачу по уничтожению пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Рудовские дачи.

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