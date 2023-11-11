Good Smile показала фигму протагониста Elden Ring в доспехах Свирепого Волка Компани...

Good Smile показала фигму протагониста Elden Ring в доспехах Свирепого ВолкаКомпания Good Smile представила почти готовый вариант фигурки из линейки figma, изображающей протагониста Elden Ring в доспехах Свирепого ВолкаЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.