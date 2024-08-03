Золотое семечко счастья упадет в карман: Глоба назвала три знака, которых ждет удача на неделе Евгения КомароваБлагосклонность звезд на этой неделе затронет сразу три знака Зодиака, заявила Тамара Глоба, известный астролог.
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