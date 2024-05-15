Политнавигатор Ситуация на Украине настолько критическая, что оттуда бегут даже иностранные наёмники, радостно воевавшие против России, когда линия фронта была стабильной.
«Остались лишь убогие грузины»: иностранные наёмники бегут из обречённой Украины
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Срузины. Не воины. Трусливое горбоносое отродье.
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22 час.
Valentina hohlova
НЕСКОЛЬКО СОТ!!! ничего себе? а нам рассказывают об одном двух, максимум трёх ликвидированных. Отчего же все эти НЕСКОЛЬКО СОТЕН не ликвидированы? Вы или правду пишите или лучше промолчать. Вообще цифры очень лукавых . Укров ловят по одному в месяч, Погибают тысячами в день. Теперь про грузин - Несколько сотен?! это полк бригада армия - как там у военных.
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21 час.
Людмила Свириденко
А где там затерялся Французский Легион? Обещанный самодовольным Макроном?
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21 час.
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