«Остались лишь убогие грузины»: иностранные наёмники бегут из обречённой Украины

Valentina hohlova

НЕСКОЛЬКО СОТ!!! ничего себе? а нам рассказывают об одном двух, максимум трёх ликвидированных. Отчего же все эти НЕСКОЛЬКО СОТЕН не ликвидированы? Вы или правду пишите или лучше промолчать. Вообще цифры очень лукавых . Укров ловят по одному в месяч, Погибают тысячами в день. Теперь про грузин - Несколько сотен?! это полк бригада армия - как там у военных.