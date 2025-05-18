Женевская НПО сообщила о росте числа колл-центров мошенников на Украине

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey Рост числа мошеннических колл-центров, а также объемов торговли наркотиками на Украине вызывает обеспокоенность, заявила в своем докладе женевская НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC).