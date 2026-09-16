Юрий Дудкин: Три бригады в окружении, а Киев молчит о потерях

Как система Patriot, разработанная в 1970-е годы, должна закрыть небо в Украине от гиперзвуковых средств? Кто в Украине отвечает за соразмерность ударов, если энергетика и порты разрушаются, а отчётности нет? Как Киев будет подписывать мирные документы, если в стране нет фигуры, которой доверяет армия? И что важнее для правозащиты — сохранить жизни людей или удержать Читать далее: https://govorit.