Юрий Дудкин: Три бригады в окружении, а Киев молчит о потерях

Как система Patriot, разработанная в 1970-е годы, должна закрыть небо в Украине от гиперзвуковых средств? Кто в Украине отвечает за соразмерность ударов, если энергетика и порты разрушаются, а отчётности нет? Как Киев будет подписывать мирные документы, если в стране нет фигуры, которой доверяет армия? И что важнее для правозащиты — сохранить жизни людей или удержать Читать далее: https://govorit.
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