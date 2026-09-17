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ИА Регнум

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Ефрейтор Герасимович вынес двух раненых бойцов с поля боя

Ефрейтор Герасимович вынес двух раненых бойцов с поля боя

Ефрейтор Владислав Герасимович под атаками беспилотников добрался до двух раненых российских военнослужащих, оказал им первую помощь и вынес в безопасный район.

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