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Системы ПВО за день сбили 112 БПЛА ВСУ

Системы ПВО за день сбили 112 БПЛА ВСУ

За 20 сентября 2026 года российские системы ПВО сбили 112 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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