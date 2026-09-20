Системы ПВО за день сбили 112 БПЛА ВСУ

За 20 сентября 2026 года российские системы ПВО сбили 112 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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