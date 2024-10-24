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Петербургский дневник

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Терапевт Бурнацкая перечислила первые симптомы астении

Терапевт Бурнацкая перечислила первые симптомы астении

Следует обратить внимание на усталость и перепады настроения Астения – это состояние, когда человек чувствует постоянную слабость, утомляемость и не может полноценно работать, даже если хорошо поспит и отдохнет, рассказала РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

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