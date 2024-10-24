Терапевт Бурнацкая перечислила первые симптомы астении

Следует обратить внимание на усталость и перепады настроения Астения – это состояние, когда человек чувствует постоянную слабость, утомляемость и не может полноценно работать, даже если хорошо поспит и отдохнет, рассказала РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.