Очередная победа Путина. БРИКС отжал у англосаксов морские торговые пути, которыми они распоряжались сотни лет

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

А вы сильно уверены в том, что "кинули"? Или , как дворовая собачка с уиилением бросаетесь на любую халявную кость, брошенную для того, чтобы собачки не тявкали? Покажите , пожалуйста, хоть ОДНО официальное подтверждение того, о чем тут наклацал "афффтор"? Вы, как те скакуасы, радуетесь каждому гениТальному выперду львовской ЦЫПСярни.