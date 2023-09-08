Думаю, никому не надо рассказывать, что такое Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы? Это крупнейшие в мире транспортные артерии, по которым сутки напролёт с юга на север и обратно идут балкеры, танкеры и сухогрузы, полные товаров, так необходимых в странах Европы и не только.
Очередная победа Путина. БРИКС отжал у англосаксов морские торговые пути, которыми они распоряжались сотни лет
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А вы сильно уверены в том, что "кинули"? Или , как дворовая собачка с уиилением бросаетесь на любую халявную кость, брошенную для того, чтобы собачки не тявкали? Покажите , пожалуйста, хоть ОДНО официальное подтверждение того, о чем тут наклацал "афффтор"? Вы, как те скакуасы, радуетесь каждому гениТальному выперду львовской ЦЫПСярни.
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4 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
И ещё, если вас не беспокоят такие "мелочи", как гангстерский слэнг неизвестного "аффтыра", а только обёртка его никчемного опуса, то доктора тут бессильны.
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4 час.
Кошмар
Пить бросай!
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2 час.
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