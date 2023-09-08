Новости - только актуальное

32 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Сколько же можно слышать наши китайские предупреждения--вот ещё раз и мы кааак дааадим, тогда будете знать, а они слу..."М.Санду не хочет...
  • Владимир Барышев
    Кончится все это плохо для самих США!США нападут на Ро...
  • Геннадий Кресов
    Доиграется армяшка.Пашинян пошел ва-...

Очередная победа Путина. БРИКС отжал у англосаксов морские торговые пути, которыми они распоряжались сотни лет

Очередная победа Путина. БРИКС отжал у англосаксов морские торговые пути, которыми они распоряжались сотни лет

Думаю, никому не надо рассказывать, что такое Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы? Это крупнейшие в мире транспортные артерии, по которым сутки напролёт с юга на север и обратно идут балкеры, танкеры и сухогрузы, полные товаров, так необходимых в странах Европы и не только.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А вы сильно уверены в том, что &quot;кинули&quot;? Или , как дворовая собачка с уиилением бросаетесь на любую халявную кость, брошенную для того, чтобы собачки не тявкали? Покажите , пожалуйста, хоть ОДНО официальное подтверждение того, о чем тут  наклацал &quot;афффтор&quot;? Вы, как те скакуасы, радуетесь каждому гениТальному выперду львовской ЦЫПСярни.
Ответить
4 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
И ещё, если вас не беспокоят такие &quot;мелочи&quot;, как гангстерский слэнг неизвестного &quot;аффтыра&quot;, а только обёртка его никчемного опуса, то доктора тут бессильны.
Ответить
4 час.
Кошмар
Пить бросай!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх