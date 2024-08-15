Украинцы считают жителей территорий, присоединённых к России, предателями и готовы ограничить их в правах

Согласно результатам опроса, проведённого группой «Рейтинг», 41% опрошенных считает, что следует применять ограничения в правах для жителей территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
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