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"Целые ведра и ящики": большую находку обнаружили в лесу приморцы

"Целые ведра и ящики": большую находку обнаружили в лесу приморцы

Большую находку обнаружили в лесу приморцы, которую стали собирать целыми ведрами и ящиками. Однако в социальной сети tg-канала pogoda25region (18+), ситуация вызвала серьезные споры среди пользователей.

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