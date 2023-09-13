"Целые ведра и ящики": большую находку обнаружили в лесу приморцы

Большую находку обнаружили в лесу приморцы, которую стали собирать целыми ведрами и ящиками. Однако в социальной сети tg-канала pogoda25region (18+), ситуация вызвала серьезные споры среди пользователей.
Популярные статьи
- Российские военнослужащие продолжают поражать живую силу и технику ВСУ в ходе проведения СВО
- Расчеты ЗРК «Тор-М1» ЗВО поражают воздушные цели на Купянском направлении в зоне СВО
- В Приморском крае воспитанники Уссурийского суворовского военного училища оказали помощь в устранении последствий тайфуна «Ханун»
Свежие комментарии