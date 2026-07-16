Театр абсурда
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Театр абсурда

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Начался процесс о покрывательстве цыганского наркобизнеса. Что не так с этим делом

Начался процесс о покрывательстве цыганского наркобизнеса. Что не так с этим делом

Новый День В Челябинске сегодня начался процесс по делу экс-полицейского Сергея Федерягина.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Тут же возникает вопрос:&quot;А, что так можно...?&quot;Надо же какая интересная формулировка...Теперь любой взяточник  при поимке тут же может &quot;перенаправить взятку&quot; как оплату услуг
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1 м.
Андрей М
Отчего-то у нас очень большое внимание уделяеся каким-то эфемерным диаспорам из мигрантов, а вот о циганских диаспорах, которые действительно несут зло в виде 200 тысяч неработающих и сидящих на шее страны людей.... ! Все знают, что все эти люди занимаются незаконной деятельностью с целью зарабатывания денег, получают социальные выплаты в полном обьеме, а некотрые еще и как многодетные семьи имеют ряд льгот.... И вот с этим злом отчего-то у нас в стране борьба не налажена!
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1 м.