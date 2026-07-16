Начался процесс о покрывательстве цыганского наркобизнеса. Что не так с этим делом

Тут же возникает вопрос:"А, что так можно...?"Надо же какая интересная формулировка...Теперь любой взяточник при поимке тут же может "перенаправить взятку" как оплату услуг

Андрей М

Отчего-то у нас очень большое внимание уделяеся каким-то эфемерным диаспорам из мигрантов, а вот о циганских диаспорах, которые действительно несут зло в виде 200 тысяч неработающих и сидящих на шее страны людей.... ! Все знают, что все эти люди занимаются незаконной деятельностью с целью зарабатывания денег, получают социальные выплаты в полном обьеме, а некотрые еще и как многодетные семьи имеют ряд льгот.... И вот с этим злом отчего-то у нас в стране борьба не налажена!