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Царьград

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Помог голодному – заплати штраф. Депутаты предлагают запретить кормить бездомных собак и котов

Помог голодному – заплати штраф. Депутаты предлагают запретить кормить бездомных собак и котов

Депутаты продолжают вносить поправки в законы, касающиеся обращения с бездомными животными. Гражданам хотят запретить подкармливать бездомных собак и кошек.

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Комментарии
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ВЛ
Василий Лыгин
Идиотское предложение! Необходимо убирать с улиц бесхозных животных.
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