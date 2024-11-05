Во Франции предупредили о манипуляциях на выборах в США

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что на предстоящих президентских выборах в США возможны манипуляции, чтобы не допустить победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии