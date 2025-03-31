Трамп: пока не хочу говорить о третьем сроке

REUTERS/Carlos Barria Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам пресс-пула Белого дома, что на данный момент у него отсутствует желание рассуждать о возможности баллотироваться на третий президентский срок.
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