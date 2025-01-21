СК завершил дело Розлача об обстреле курского села отравляющими веществами

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача*, под его руководством село в Курской области было обстреляно кассетными боеприпасами с отравляющими веществами, сообщили в ГВСУ СК России.