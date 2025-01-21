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СК завершил дело Розлача об обстреле курского села отравляющими веществами

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача*, под его руководством село в Курской области было обстреляно кассетными боеприпасами с отравляющими веществами, сообщили в ГВСУ СК России.

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