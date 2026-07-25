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Царьград

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Барнаул устраняет последствия непогоды: 20 деревьев упали

Барнаул устраняет последствия непогоды: 20 деревьев упали

В Барнауле 47 происшествий из-за непогоды: повреждены крыши, упали деревья, отключено электричество. Работы по ликвидации последствий продолжаются, все экстренные службы действуют в усиленном режиме.

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