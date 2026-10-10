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Туризм и География

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Ноябрьская охота за последним белым: два дня в позднеосеннем лесу

Ноябрьская охота за последним белым: два дня в позднеосеннем лесу

Ноябрьский лес — это особое состояние природы, когда кажется, что сезон уже завершён, но земля ещё дышит теплом и продолжает отдавать последние грибные сокровища.

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