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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость

1 августа в Москве реплики автомобилей «Руссо-Балт С24/55», участвовавших в гонке в Монако 1912 года, и гоночный «Блицен-Бенц» дадут старт четвертому этапу Российской серии гонок на выносливость — Гран-при Авторадио.

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