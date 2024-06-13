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Петербургский дневник

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Медведев заявил, что спецоперация поможет избавить Украину от оков Запада

Страна потеряла политическую независимость после 2014 года Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в статье, которая была опубликована в «Российской газете», что избавить Украину от неоколониальных оков Запада поможет спецоперация.

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