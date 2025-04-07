Комментатор КХЛ Гимаев-младший поздравил Овечкина с мировым рекордом

Комментатор Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), бывший игрок хоккейного клуба «Динамо» Сергей Гимаев-младший 7 апреля в беседе с «Известиями» поздравил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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