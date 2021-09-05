Похищены пятеро крымских татар: Крымская правозащитная группа обнародовала срочное заявление

Крымская правозащитная группа (Crimean Human Rights Group) обнародовала срочное заявление о похищении в оккупированном Крыму пятерых крымских татар, в том числе первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.
Крымская правозащитная группа (Crimean Human Rights Group) обнародовала срочное заявление о похищении в оккупированном Крыму пятерых крымских татар, в том числе первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.
Свежие комментарии