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Похищены пятеро крымских татар: Крымская правозащитная группа обнародовала срочное заявление

Похищены пятеро крымских татар: Крымская правозащитная группа обнародовала срочное заявление

Крымская правозащитная группа (Crimean Human Rights Group) обнародовала срочное заявление о похищении в оккупированном Крыму пятерых крымских татар, в том числе первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

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