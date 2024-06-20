В МИД России оценили планы Армении приобрести французских "Цезарей"

Западное оружие не помогает стабилизации ситуации. Так считает замглавы МИД ГалузинНа днях появилась официальная информация о готовности Армении приобрести французские самоходные артиллерийские установки CAESAR.
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