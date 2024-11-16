Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 854 подписчика

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    дэбилы не могут спокойно существовать, не посмотрев ежедневно на малышеву с ёпрстом... блюют на телик, но упорно смот...Эрнст, может, хва...
  • Галина Скрипник
    Давно пора гнать эрнста с первого канала. И всех этих малышевых, пименовых и прочих отвратительных типов.Эрнст, может, хва...
  • Лариса Шемисова
    На первом смотреть нечего.Эрнст, может, хва...

Ну и... что случилось сверхплохого? Почему мы молимся на этого тельца...

Ну и... что случилось сверхплохого? Почему мы молимся на этого тельца...

У меня нескромный вопрос: а ЦБ должен держать курс рубля? Он может это делать, нещадно паля запасы ради прибыли спекулянтов на Форекс и лишая страну дополнительной возможности нивелировать действительно серьезные валютные риски.

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Комментарии
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Галина Друзина
Да когда уже уберут Грефа и Наебулину, они только разгоняют инфляцию.
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9 час.

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