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Контрафронт

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Шри-Ланка: По меньшей мере шесть человек погибли в некоторых частях провинций Центральная и...

Шри-Ланка: По меньшей мере шесть человек погибли в некоторых частях провинций Центральная и Сабарагамува из-за сильных дождей и наводнений; Затронутые места в Центральной провинции включают районы Канди и Нувара-Элия.

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