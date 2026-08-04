Шри-Ланка: По меньшей мере шесть человек погибли в некоторых частях провинций Центральная и Сабарагамува из-за сильных дождей и наводнений; Затронутые места в Центральной провинции включают районы Канди и Нувара-Элия.
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