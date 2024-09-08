РЕН ТВ расскажет, за что судили владельца первого в истории мессенджера

Global Look Press Сэмюэл Морзе создавал свою знаменитую азбуку вместе с инженером Альфредом Вейлом. Как рассказал РЕН ТВ основатель интерактивного музея "Дедушкин чердак" Павел Бритов, у самого Морзе не было технического образования.