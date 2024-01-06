США выиграли МЧМ, «Ля ты крыса» от Косторной и «С кем не бывает» от «Оренбурга», сборная Бразилии уволит тренера, а «МЮ» тен Хага – нет, россиян не будет на юношеской Олимпиаде и другие новости

Максим Комаров

В принципе, если попытаться найти смысл в словах сей дамы? Мне не удалось. Бессвязный набор безосновательных экивоков. Из уст кого? Кукушки, которая даже не пытается увидеть собственного ребенка (я пытаюсь хотя бы уловить конву). Сейчас не те времена! Барановская не только контролирует все доходы Аршавина, отсекая свою половину (или больше), но и отдаёт сына в академию Спартака! Из вредности. То есть, если есть упорство, то любого футболиста бывшая может и обобрать, и высмеять. По закону, заметьте! А кукушки с наркозависимостью могут только распускать сплетни. Мне страшно представить, что сделала бы Юля Барановская, если бы Андрей Сергеевич подсветил ей глаз! Колесование показалось бы ему лёгкой смертью.