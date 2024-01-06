1. Сборная США выиграла молодежный ЧМ по хоккею, забросив шесть шайб Швеции в финале. Это шестой титул американцев – больше только у Канады и СССР.
США выиграли МЧМ, «Ля ты крыса» от Косторной и «С кем не бывает» от «Оренбурга», сборная Бразилии уволит тренера, а «МЮ» тен Хага – нет, россиян не будет на юношеской Олимпиаде и другие новости
Комментарии
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Максим Комаров
В принципе, если попытаться найти смысл в словах сей дамы? Мне не удалось. Бессвязный набор безосновательных экивоков. Из уст кого? Кукушки, которая даже не пытается увидеть собственного ребенка (я пытаюсь хотя бы уловить конву). Сейчас не те времена! Барановская не только контролирует все доходы Аршавина, отсекая свою половину (или больше), но и отдаёт сына в академию Спартака! Из вредности. То есть, если есть упорство, то любого футболиста бывшая может и обобрать, и высмеять. По закону, заметьте! А кукушки с наркозависимостью могут только распускать сплетни. Мне страшно представить, что сделала бы Юля Барановская, если бы Андрей Сергеевич подсветил ей глаз! Колесование показалось бы ему лёгкой смертью.
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11 час.
Максим Комаров
Промеса жена сразу сдала, и отбыл он административку. Думаю, что и денег ей отстегнул. И позор - на весь мир! Кроме Тушино, конечно
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11 час.
Лена Мисько
не в бровь, а в глаз)) *** Зарема Салихова назвала «Зенит» «санитарами» Мир РПЛ «Удивительная трансформация в спортивной политике «Зенита». Если раньше они непременно заполучили, если бы действительно захотели, и Захаряна, и Сперцяна, и Тюкавина с Пиняевым, то сейчас совершенно новое амплуа – быть санитарами РПЛ. Не можешь получить место в основе в родном клубе – иди на скамейку в «Зенит» со всеми удобствами. Бакаев и Фернандес не дадут соврать», – сказала Салихова.
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7 час.
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