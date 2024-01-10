"Мутабор" закрыт по решению суда из-за "голой вечеринки". Многомиллионные убытки возместит Ивлеева?

Ночной клуб "Мутабор" закрыт по решению суда из-за "голой вечеринки". Многомиллионные убытки владельцев заведения возместит Анастасия Ивлеева?Пока остаётся нераскрытой интрига о месте нахождения Анастасии Ивлеевой, вошедшей в историю своей скандальной "голой вечеринкой", неприятности продолжают преследовать тех, кто так или иначе причастен к шабашу, устроенному московской гламурной тусовкой в декабре 2023 года.