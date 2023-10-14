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Ксюша, ты что ли что-то чуешь?

Ксюша, ты что ли что-то чуешь?

Боярыня-то наша не Морозова, а та, что крофавая - что-то чует похоже. Да так сильно, явственно, что сдержать это внутри себя даже нет сил.

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Комментарии
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СТ
Сергей Татаринцев
Эта сволота хоть и натянула кокошник на голову,но всё равно Родина у неё Израиль и как бы она не изголялась а Россию и весь русский народ она просто ненавидит на генетическом уровне.Мамаша её воспитала на ненависти ко всему русскому.Стало быть,что то пачуела неладное,что касаемо их семейства.
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9 час.
Лариса Фомичева
Еврейская крыса своим хоботком почуяла-пора валить с земли обетованной.А чего ей? Она крестница Путина.А это индульгенция от всего и вся.
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8 час.
Александр Рожков
Да пошли вы со своей собчачкой.........!
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6 час.

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