Ксюша, ты что ли что-то чуешь?

СТ

Сергей Татаринцев

Эта сволота хоть и натянула кокошник на голову,но всё равно Родина у неё Израиль и как бы она не изголялась а Россию и весь русский народ она просто ненавидит на генетическом уровне.Мамаша её воспитала на ненависти ко всему русскому.Стало быть,что то пачуела неладное,что касаемо их семейства.