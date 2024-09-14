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В Брянской области силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ

В Брянской области силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ

В небе над Брянской областью силы ПВО обнаружили и уничтожили один БПЛА самолетного типа. О попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением дрона сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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