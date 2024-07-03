Из списка школьных учебников убрали книги экономиста-иноагента Липсица

Учебные пособия по экономике, автором которых является профессор, один из основателей Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Игорь Липсиц (признан в РФ иностранным агентом), исключены из федерального списка рекомендуемых школьных учебников.