Из списка школьных учебников убрали книги экономиста-иноагента Липсица

Учебные пособия по экономике, автором которых является профессор, один из основателей Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Игорь Липсиц (признан в РФ иностранным агентом), исключены из федерального списка рекомендуемых школьных учебников.
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