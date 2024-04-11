От «Фонарного» до «Кобры»: какие трамваи показали на параде в Москве

Колонна из 12 ретро-трамваев стартовала от депо имени Русакова, проехала мимо станций метро «Сокольники», «Красносельская», «Комсомольская», «Проспект Мира», театра зверей имени Дурова, по улице Достоевского, площади Борьбы, и прибыла на улицу Лесную, а с неё отправилась на площадь Тверской заставы, где начались праздничные мероприятия.