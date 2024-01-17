Гарнитура Apple Vision Pro предусматривает «гостевой» и режим для путешествий в тр...

Гарнитура Apple Vision Pro предусматривает «гостевой» и режим для путешествий в транспортеПриём заявок на покупку гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro в американских магазинах компании начнётся в эту пятницу, поэтому поставщик старается подготовить почву заранее, распространяя информацию об особенностях эксплуатации новинки.