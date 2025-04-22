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Новости южных регионов

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В Ростовской области продолжаются проверочные мероприятия о постановке на воинский учет бывших мигрантов, принявших российское гражданство

В Ростовской области продолжаются проверочные мероприятия о постановке на воинский учет бывших мигрантов, принявших российское гражданство

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ростовскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и работниками военного комиссариата проведено очередное проверочное мероприятие по выявлению не вставших на воинский учет натурализованных граждан, а также о соблюдении иностранными гражданами миграционного и административного законодательства, сообщили в военном следственном управлении СК России по Южному военному округу.

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