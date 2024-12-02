В Париже примут жесткие меры безопасности для открытия Нотр-Дам-де-Пари

Меры предосторожности в виде запрета доступа на остров Сите с целью обеспечения безопасности в связи с открытием собора Парижской Богоматери примут власти столицы Франции, заявил перфект Парижа Лоран Нуньес 1 декабря в интервью газете Parisien.