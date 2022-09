Ubisoft анонсировала сразу несколько игр в серии Assassin’s Creed и другие новые проекты на шоу Ubisoft Forward, Skull & Bones получила несколько геймплейных роликов, Marvel представила Tron Identity и безымянную игру с Капитаном Америка и Чёрной Пантерой, стали известны даты выхода Marvel’s Midnight Suns и There is No Light .