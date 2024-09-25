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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Половина барнаульцев считает, что сейчас в школах учат хуже, чем десять лет назад

Половина барнаульцев считает, что сейчас в школах учат хуже, чем десять лет назад

Также опрошенные уверены, что современное школьное образование не дает достаточного количества полезных практических навыков и умений В Барнауле каждый второй житель (51%) выступил с критикой образования, указав, что сейчас детей в школах учат хуже, чем десять лет назад, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

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