Половина барнаульцев считает, что сейчас в школах учат хуже, чем десять лет назад

Также опрошенные уверены, что современное школьное образование не дает достаточного количества полезных практических навыков и умений В Барнауле каждый второй житель (51%) выступил с критикой образования, указав, что сейчас детей в школах учат хуже, чем десять лет назад, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.