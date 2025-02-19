Врач рассказал, какой хлеб защитит от инфарктов и инсультов

В составе этого продукта содержится магний Употребление бородинского хлеба может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, заявил иммунолог Андрей Продеус в программе "Жить здорово!" По его словам, входящие в состав продукта тмин и кориандр содержат магний.