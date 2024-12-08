Российская сторона регулярно обращает внимание шведских властей на недостатки в охране их посольства в Стокгольме из-за частых атак дронов, бросающих краску на здание, сообщают РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
Посольство РФ в Швеции за полгода 10 раз подвергалось атакам БПЛА с краской
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Сколько там зонтичноголовых? Много....и в основном туда уехали не бедные,а те,кто при нынешней укропской власти жил,не тужил....ворье! Они с стараются нагадить везде,где можно. В эстонии даже закрыли радио точку " юмор fm" и отдали хохлам.....а вскоре хотят вообще закрыть эфир на русском языке. Одна надежда,что скоро наши завершат СВО и хунта укропов падет.....
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