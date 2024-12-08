СЗ

Светлана Зуева

Сколько там зонтичноголовых? Много....и в основном туда уехали не бедные,а те,кто при нынешней укропской власти жил,не тужил....ворье! Они с стараются нагадить везде,где можно. В эстонии даже закрыли радио точку " юмор fm" и отдали хохлам.....а вскоре хотят вообще закрыть эфир на русском языке. Одна надежда,что скоро наши завершат СВО и хунта укропов падет.....