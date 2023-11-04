Если в прошлый раз за Нобелевскую премию Мира еще была борьба между Зеленским и какими-то правозащитницами, то в этот раз интриги уже не будет точно.
Новый нобелиат
Комментарии
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epobedimski
Оказывается зашишать свою страну россияне могут,а евреям неоьзя.Странно!
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8 час.
в
вася
защищаться всем можно. но причем тут дети которые гибнут каждый день
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5 час.
НК
Николай Калашников
Нобель открыл свойства динамита явно не для сохранения жизней людей. Теперь всех извергов убийц награждаются прямая линия.
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3 час.
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