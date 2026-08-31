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Царьград

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Bloomberg: глава Минфина США призвал G7 пересмотреть отношения с Китаем

Bloomberg: глава Минфина США призвал G7 пересмотреть отношения с Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент призвал страны G7 пересмотреть торговые отношения с Китаем из-за его $1,2 трлн торгового профицита.

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