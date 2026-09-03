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Путин о демографии в России: влияние СВО и меры по стимулированию рождаемости

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин обсудил текущую демографическую ситуацию в стране, отметив, что уровень рождаемости является одним из ключевых вызовов для государства.

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