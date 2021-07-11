Женские страсти

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Давай встречаться, я согласна скрываться!

Давай встречаться, я согласна скрываться!

Пока Настенька Решетева рассказывает, как её неоднократно лупили, а победительница Холостяка Сафарова с маленькими ручками улетела в свою Испанию, зрительницы ТНТ выяснили, что другая участница телепроекта, Адель Вейгель, возможно с ними хитрит.

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