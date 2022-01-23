Журналистская Правда

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Кристина Пурпур сыграла главную роль в новом клипе Мити Фомина

Основатель и главный редактор бизнес журнала «Expert RF», учредитель Бизнес Форума, член экспертного совета при комитете Совета Федерации, модель и с недавнего времени актриса Kristina PurPur начала свой рабочий 2022 год с масштабных проектов.

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