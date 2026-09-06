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Расчет беспилотников РФ за неделю уничтожил в Херсоне 11 модулей Starlink

Расчет беспилотников РФ за неделю уничтожил в Херсоне 11 модулей Starlink

11 модулей американской системы спутниковой связи Starlink были уничтожены за неделю боевым расчетом войск беспилотных систем российской группировки «Днепр» в Херсоне на правом берегу Днепра, заявил военнослужащий с позывным Виски 6 сентября, сообщает РИА Новости.

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