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Польский министр раскритиковал высказывание украинского коллеги за позицию по импорту зерна

Польский министр раскритиковал высказывание украинского коллеги за позицию по импорту зерна

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс обрушился с критикой на главу министерства аграрной политики Украины Николая Сольского за его призыв к ЕС снять запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, передает RMF24, пишет издание РИА Новости.

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