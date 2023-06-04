Польский министр раскритиковал высказывание украинского коллеги за позицию по импорту зерна

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс обрушился с критикой на главу министерства аграрной политики Украины Николая Сольского за его призыв к ЕС снять запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, передает RMF24, пишет издание РИА Новости.